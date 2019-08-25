إسرائيل تنشر فيديو لعناصر إيرانيين ”حاولوا استهدافها“ بطائرة مسيرة

نشر المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، يوم الأحد، مقطع فيديو قال إنه يوثق محاولة عناصر من فيلق القدس الإيراني في سوريا يحاولون إطلاق طائرة مسيرة نحو إسرائيل.

وعلق جندلمان على الفيديو الذي نشره عبر حسابه في ”تويتر“، قائلًا: ”هؤلاء هم أفراد الخلية التي أرسلها فيلق القدس الإيراني إلى سوريا لإطلاق طائرة مسيرة مفخخة على إسرائيل. يمكن مشاهدة أحدهم وهو يحمل المسيرة“.

وذات الفيديو نشره الجيش الإسرائيلي، وقال إنه ”‏يوثق محاولة نشطاء إيرانيين إطلاق طائرة مسيرة مسلحة باتجاه أهداف إسرائيلية من قرية ‎عرنة“.

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو قال إنه لعناصر من قوات #فيلق_القدس الإيرانية يمسكون بطائرة مسيرة ويتقدمون لإطلاقها من قرية #عرنة باتجاه #إسرائيل#إرم_نيوز pic.twitter.com/mrcnM9tlkP — إرم نيوز (@EremNews) August 25, 2019

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، إن ”هذا الفيديو الذي يريد قاسم سليماني إخفاءه .. تابعناهم، رأيناهم، قمنا بالتشويش عليهم وأحبطنا مخططاتهم“.

ونشرت لقطات الفيديو، بالأبيض والأسود، ويظهر فيها أربع اشخاص يسيرون في مكان مفتوح ويحمل أحدهم شيئا قال الجيش الإسرائيلي إنه ”طائرة مسيرة هجومية“.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت- الأحد، ‏‎إحباطه عملية خطط لتنفيذها ‎“فيلق القدس“ الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية.

وقال الجيش في بيان: ”أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف في قرية عقربا جنوب شرق دمشق“.

وأضاف: ”جاءت الغارة ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقًا من الأراضي السورية“.