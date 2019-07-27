قاسم سليماني: إيران تواجه كل عام ”فتنة جديدة“

قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، اليوم السبت، إنّ بلاده تواجه في كل عام ما وصفها بـ“الفتنة“، وهو مصطلح يطلقه النظام الإيراني على أيّ احتجاجات مناهضة للحكومة، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال سليماني في تجمع لرجال الدين بمدينة كرمان جنوب إيران، إنّ ”إيران على مدى الأربعين سنة الماضية، تواجه كل عام فتنة جديدة“، مشيدًا بما سماه بـ“الدور الذي يلعبه رجال الدين في قيادة البلاد خلال الأوضاع القاسية“، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

واعتبر الرجل الأقوى في الحرس الثوري الإيراني، أنّ الجمهورية الإسلامية تجاوزت بالفعل ”فتنة كبرى“، مضيفًا أنّ ”خامنئي أنقذ إيران من عواصف قوية جدًا ومؤامرات خطيرة بعد وفاة مؤسس النظام روح الله الخميني عام 1989“.