الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافًا في قطاع غزة

شنت المقاتلات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عدة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، في ظل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إنّ ”الطيران الإسرائيلي قصف أرضًا زراعية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية هدفًا آخر غرب البلدة“.

وذكر موقع ”0404“ العبري، أنّ ”سلاح الجو الإسرائيلي سيقصف عدة أهداف في غزة، ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع“.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه رصد مساء السبت، إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ القبة الحديدية اعترضت اثنين منها.

وأشار، في بيان صحفي، إلى أنّ ”صاروخًا أصاب منزلاً بشكل مباشر في إسديروت، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المستوطنين“.

بدورها، أكدت القناة الإسرائيلية السابعة، ”إصابة ستة من المستوطنين بمنطقة غلاف غزة، اثنان منهم بجروح طفيفة، وأربعة آخرين بحالات هلع جراء سقوط صاروخ على منزل بسديروت“.