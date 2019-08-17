الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 3 صواريخ من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن القبة الحديدية تصدت مساء اليوم السبت، لصاروخين ضمن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وأشار في بيان صحفي، إلى أن صاروخًا أصاب منزلًا بشكل مباشر في اسديروت، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المستوطنين.

فيما قالت وسائل إعلام عبرية، إن القبة الحديدية الإسرائيلية، اعترضت 3 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات الواقعة بغلاف غزة.

وأوضح موقع ”حدشوت 24“ العبري، أن الصواريخ أطلقت على المجلس الإقليمي في ”شاعر هنيغف“، وأن صافرات الإنذار دوت بمناطق الغلاف.

وأشار الموقع إلى أن القصف أصاب المستوطنين بالهلع في مناطق الغلاف، حيث سقطت شظايا من صاروخ على منزل بسيدروت، وتسبب بأضرار جسيمة .

وفي السياق، قالت قناة ”ريشت كان“ العبرية، إن 4 مستوطنين أصيبوا بالهلع جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

يأتي ذلك، عقب التوتر الحاصل بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بعد تنصل الأخيرة من تطبيق تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها برعاية مصرية ودولية.

وتصدت القبة الحديدية لصاروخ أطلق من قطاع غزة أمس الجمعة، فيما ردت إسرائيل بقصف موقعين لحماس وتدمير نفقين داخل الموقع.