ظريف يصل مدينة قمة السبع.. وطهران: لن يجتمع بالأمريكيين

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وصل يوم الأحد، إلى مدينة بياريتز الفرنسية، التي تحتضن قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، عبر طائرة حكومية.

وأوضح موسوي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، أن ظريف ”وصل إلى بياريتز بدعوة رسمية فرنسية؛ لمناقشة المقترحات التي ناقشها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الإيراني حسن روحاني، في الآونة الأخيرة بشأن الاتفاق النووي“.

وأضاف موسوي أن ظريف ”لن يعقد اجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين“.

وفي السياق، نقلت ”رويترز“ عن مسؤول إيراني رفيع، أن ظريف لا يخطط لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، أو أي من أعضاء الوفد الأمريكي الذي يحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية في فرنسا.

وقال المسؤول: ”ظريف سينقل رد القيادة الإيرانية على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستهدف الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015“.

وفي السياق، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، إن ظريف، أجرى محادثات مع نظيره الفرنسي، على هامش قمة مجموعة السبع، لمناقشة سبل خفض التصعيد بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤول الفرنسي، بحسب ”رويترز“: ”جاء ظريف إلى باريس، يوم الجمعة، بمقترحات إيرانية يلزم تنقيحها بشكل واضح“.

وأضاف: ”كانت هناك مناقشة جوهرية بين قادة مجموعة السبع، ومن المهم الآن إطلاع ظريف من أجل مواصلة سد الفجوة… بشأن الظروف التي قد تؤدي إلى خفض تصعيد التوتر وإتاحة مساحة تسمح بالمفاوضات“.

وأشار المسؤول إلى عدم وجود مناقشات مزمعة في هذه المرحلة بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين.

وكان ظريف عقد، الجمعة الماضية، اجتماعًا في باريس مع ماكرون؛ لبحث مستقبل الاتفاق النووي.