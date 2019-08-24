جونسون و توسك يتبادلان ”اللوم“ بشأن المسؤول عن خروج بريطانيا دون اتفاق‎

تبادل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، تصريحات حادة، اليوم السبت، بشأن من سيتحمل مسؤولية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول دون اتفاق.

وقال توسك للصحفيين في بياريتس بفرنسا، إنه“سيكون مستعدًا لسماع أفكار من جونسون عن كيفية تجنب الخروج دون اتفاق“ عندما يلتقيان، غدًا الأحد، على هامش قمة مجموعة السبع.

وأوضح أنه لن يعمل مع بريطانيا على ترتيب خروج من التكتل دون اتفاق، وقال:“لا يزال لدي أمل بأن رئيس الوزراء جونسون لن يود أن يدخل التاريخ بصفة السيد لا اتفاق“.

لكن جونسون ردَّ فيما بعد بالقول، إن ”توسك هو الذي سيتحمّل عبء ذلك الوصف إذا لم تتمكن بريطانيا من إبرام اتفاق جديد للخروج مع الاتحاد“.

وقال للصحفيين المرافقين له على متن رحلته لفرنسا:“أقول لأصدقائنا في الاتحاد الأوروبي إنهم إذا لم يرغبوا بخروجنا دون اتفاق فعلينا التخلص من مسألة الحدود الأيرلندية في الاتفاق، وإذا لم يرغب دونالد توسك بدخول التاريخ بصفة السيد فلا يوجد اتفاق، فآمل أن تؤخذ تلك النقطة في اعتباره أيضًا“.