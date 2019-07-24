توسك يطالب جونسون بتفاصيل خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي

المصدر: ا ف ب

هنأ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون على توليه منصبه، اليوم الأربعاء، لكنه سارع للتأكيد أن الاتحاد الأوروبي يريد معرفة ”تفاصيل“ خطته لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وكتب توسك:“نيابة عن المجلس الأوروبي، أود أن أقدم لك التهنئة على تعيينك رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية“.

وأضاف في رسالة مقتضبة:“أتطلع إلى لقائك لمناقشة تعاوننا بالتفصيل“.

ولا يخفي توسك، الذي يمثل مجلسه قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28، استغرابه لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولعب دورًا مهمًا في تأجيل موعد ”بريكست“، أملاً بأن تغير لندن رأيها.

إلا أن جونسون أكد أن بريطانيا ستغادر في 31 تشرين الأول/أكتوبر، سواء جرى التفاوض على اتفاق خروج جديد أم لا.