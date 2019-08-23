قُبيل لقاء جونسون وترامب.. مصدر دبلوماسي يستبعد تغيير بريطانيا موقفها من الاتفاق النووي

استبعد مصدر دبلوماسي بريطاني، اليوم الجمعة، أن تغير بلاده نهجها فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، رغم الاجتماع الذي سيعقده رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الدبلوماسي قبل قمة زعماء مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية، حيث سيلتقي جونسون وترامب، إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 هو أفضل وسيلة لضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية.

وقال: ”ندعم بقوة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق الإيراني) ونرى أن من الأهمية بمكان ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا“.

وتابع قائلًا: ”من المهم أن يستمر الاتفاق ولا أظن أنكم ستجدون أي تغير في موقف الحكومة البريطانية”.

وقال المصدر إن من الضروري أن تلتزم إيران بالاتفاق التزامًا تامًا، مضيفًا أن جونسون سيستمع لموقف الولايات المتحدة، لكن لن يحدث تغيير جذري في النهج القائم.