ترامب يطعن بحكم قضائي يمنعه من حظر متابعيه على تويتر‎

طعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار محكمة استئناف اتحادية، قضت بانتهاكه الدستور الأمريكي عندما حظر حسابات بعض مستخدمي تويتر من متابعة حسابه، بعدما أدلوا بآراء لم تعجبه.

وأوضحت أوراق دعوى قدمتها وزارة العدل الأمريكية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، أن ترامب سعى لجلسة أخرى لمحكمة استئناف في نيويورك، معتبرًا أن قرار ثلاثة قضاة بالإجماع ”جاء بالأساس لتصور خاطئ“.

ويبلغ عدد متابعي ترامب على تويتر 63 مليونًا، ويستخدم حسابه عادة لإعلان قرارات مهمة، منها ما أعلنه أمس الجمعة بشأن التجارة مع الصين، وهو ما هوت بسببه الأسهم الأمريكية وأسعار النفط بشدة.

وأيد ثلاثة قضاة بمحكمة الاسئتناف الشهر الماضي قرار محكمة أدنى درجة في أيار/مايو 2018، كان قد أجبر ترامب على إلغاء حظر يمنع عشرات من متابعيه من الوصول لحسابه الرسمي على تويتر.

ولم ترد شركة تويتر أو البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.

وجاء في حكم القاضي بارينغتون باركر بمحكمة الاستئناف ”لا يسمح التعديل الأول لمسؤول عام يستخدم حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي لجميع أنواع الأغراض الرسمية باستبعاد أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت لأنهم عبروا عن وجهات نظر لا يتفق معها المسؤول“.

ويطعن أيضًا بقرار محكمة الاستئناف مدير التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، دان سكافينو، وهو أيضًا مدعى عليه في القضية.

وكان قد رفع هذه الدعوى معهد نايت فيرست أمندمنت بجامعة كولومبيا وسبعة من مستخدمي تويتر الذين حظر ترامب متابعتهم لحسابه.