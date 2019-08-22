البيت الأبيض يعدل عن خطة لخفض المساعدات الخارجية

نقلت رويترز عن مصدر طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن البيت الأبيض لن يمضي قدمًا في خطة لخفض مليارات الدولارات من ميزانية المساعدات الخارجية التي أقرها الكونجرس،لأسباب لم تتضح بعد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الثلاثاء إنه يدرس التراجع عن مسعى كان من شأنه أن يفضي إلى خفض مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية وسيتخذ خلال أيام قرارًا بشأن المقترح الذي يواجه معارضة قوية في الكونجرس.

ويقول مسؤولو إدارة ترامب إنهم يعكفون على مراجعة أوجه إنفاق وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تقليص 4.3 مليار دولار من حجم الإنفاق كان مجلسا الشيوخ والنواب قد أقراها بالفعل.

وأبلغ ترامب الصحفيين الثلاثاء بأن ”بعض الأمور“ قد تجد طريقها للتخفيض، لكن أخرى قد لا تواجه نفس المصير، وأضاف ”لكننا ننظر إليها ولدينا بعض الأمور مطروحة بقوة على الطاولة. على الأرجح ستعرفون قبل أسبوع“.