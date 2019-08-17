إيران تهدد باستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة

هدد رئيس اللجنة النووية بالبرلمان الإيراني بأن إيران مستعدة لاستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي الحديثة في المرحلة الثالثة لتقليص التزاماتها بالصفقة النووية.

وقال محمد إبراهيم رضائي لوكالة ”مهر“ للأنباء يوم السبت: ”في المرحلة الثالثة من خفض الالتزامات النووية، سيكون لدينا العديد من الخيارات، بما في ذلك اعتماد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة“.

وأضاف رضائي: ”بينما لا نزال نستخدم أجهزة الطرد المركزي القديمة IR1، فإن الأجهزة الأكثر تطوراً، أي الطرد المركزي IR6 و IR8 جاهزة للتنفيذ“، مبينًا أن ”آلات الطرد المركزي الجديدة المصنعة محليًا لديها القدرة على زيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم 26 إلى 48 مرة أكثر من الأجهزة الحالية IR-1“.

وتابع أن ”الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي فشلت حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها. لقد أعربوا عن دعمهم القوي للصفقة لكنهم فشلوا في تقديم حوافز اقتصادية ذات مغزى كما هو مطلوب بموجب الاتفاقية النووية“.

وقال رئيس اللجنة النووية بالبرلمان الإيراني إنه ”يجب على الدول الغربية أن تدرك أن إيران أبطأت تطوراتها النووية وأوقفت بعض أجهزة الطرد المركزي لديها للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة، في حين أن مثل هذه الإجراءات قابلة للعكس وستستأنفها البلاد خطوة بخطوة“.

وتراجعت طهران عن التزاماتها النووية مرتين وفقًا للمادتين 26 و 36 من اتفاق 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) .

وكخطوة أولى، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما يتجاوز 300 كيلوغرام التي حددتها خطة العمل المشتركة، فيما بدأت في الخطوة الثانية في تخصيب اليورانيوم لمعدلات نقاء تتجاوز حدودالاتفاق النووي البالغة 3.76%.

وقالت إيران إن إجراءاتها المتبادلة ستكون قابلة للتراجع حالما تجد أوروبا وسائل عملية لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب التي فرضت العام الماضي عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015.

كما حذرت طهران من أنها قد تمضي قدمًا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ وتستأنف أنشطتها السابقة في مفاعل أراك النووي بالماء الثقيل.