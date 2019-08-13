إيران ترفع احتياط اليورانيوم وتنتظر موقف خامنئي بشأن الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها النووية

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن رفع احتياطها من اليورانيوم المخصب إلى 370 كيلوغرامًا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، قوله على هامش مشروع إنشاء المركز الوطني للبحوث في محطة فردو النووية وسط إيران: إن ”احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب يتراوح بين 360 و370 كيلوغرامًا على الأقل“.

وحول إنتاج الماء الثقيل، قال كمالوندي: ”ليس لدينا أي تعهد بعدم عرض أكثر من 130 طنًا من الماء الثقيل، ومن جهة أخرى لدينا الإذن في ألا نخسر الأسواق المتنوعة التي حصلنا عليها“.

وأضاف أنه ”بالرغم من أن كمية الماء الثقيل التي لدينا ليست كبيرة، إلا أن أسواقنا متنوعة وتشمل الدول الأوروبية وغير الأوروبية“، منوهًا إلى أن ”إيران تصدر اليوم الماء الثقيل، ومنتجات تقنية متطورة أخرى“.

وفي سياق متصل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن المنظمة تتشاور مع الجهات الحكومية بشأن طبيعة اتخاذ الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات النووية.

وقال صالحي: ”يتم التشاور بشأن طبيعة الخطوة الثالثة في خفض الالتزامات النووية في إطار خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي)، واستبيان رأي المرشد الأعلى علي خامنئي في ذلك“.

وتعهدت إيران أن تكون الخطوة الثالثة في خفض الالتزامات النووية ”أكثر حزمًا“، بسبب عدم وفاء الدول الأوروبية بتعهداتها في الاتفاق النووي، كما تقول الحكومة في طهران.