وزراء أوروبيون: إعلان إيران تجاوزها حدَّ اليورانيوم المخصب ”يثير الشكوك“

عبّرت دول أوروبية موقعة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران العام 2015 عن ”قلقها البالغ“ من إعلان طهران تجاوزها حدود المخزون من اليورانيوم المنخفض التخصيب.

وقال وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في بيان مشترك بشأن إيران:“نأسف لقرار إيران الذي يثير شكوكًا فيما يتعلق بوسيلة أساسية لمنع الانتشار النووي الأساسية“.

وأضاف البيان:“نحث إيران على التراجع عن هذه الخطوة، والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوّض الاتفاق النووي”.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، صحة التقارير التي تحدثت عن تجاوز إيران الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي من مخزون اليورانيوم المخصب، لافتًا إلى أن هذا القرار أعُد له مسبقًا.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الإثنين، عن ظريف قوله:“طبقًا لما اطلعت عليه فإن إيران تخطت حدَّ الـ300 كغم من اليورانيوم طبقًا لبرنامجها فيما قد أعلنا عن هذا القرار مسبقًا“.