إسرائيل: نستعد لتدخل عسكري حال التصعيد بين أمريكا وإيران‎

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تستعد لتدخل عسكري محتمل في حالة حدوث أي تصعيد في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

وأدى تداعي الاتفاق النووي الذي أبرمته‭‭ ‬‬إيران مع الدول الكبرى العام 2015 تحت ضغوط دبلوماسية أمريكية وإسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة، فضلًا عن دورها المزعوم بتخريب ناقلات نفط في الخليج، إلى تصاعد التوتر وإثارة المخاوف من اندلاع حرب.

وشجعت إسرائيل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المضي قدمًا بفرض عقوبات على إيران، وتوقعت أن تعيد طهران التفاوض في نهاية المطاف بشأن اتفاق نووي يفرض قدرًا أكبر من القيود.

لكن ”كاتس“ قال في منتدى أمني عالمي إن إيران‭‭ ‬‬قد تسيء تقدير الأمور مما يؤدي لحدوث مواجهة.

وتستهدف إسرائيل بين فترة وأخرى مواقع إيرانية في سوريا عبر غارات جوية.