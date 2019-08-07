مسؤول إيراني: المساعي الفرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي ”حيل سياسية“

اعتبر رئيس منظمة الدفاع السلبي الإيرانية، غلام رضا جلالي، أن المحادثات التي تجريها فرنسا مع إيران لخفض التوتر القائم بين طهران وواشنطن محاولة لإيصال المطالب الأمريكية إلى طهران.

ونقلت وكالة ”خبر أونلاين“ المحلية، اليوم الأربعاء، عن جلالي قوله خلال حضوره في محافظة خراسان رضوي (شمال):“في ظل هذه الظروف يجب أن نتنبّه إلى الحيل السياسية التي تُحاك ضدنا، ومن بينها ما يقوم به الرئيس الفرنسي الذي يبدو يسعى إلى إيصال مطالب أمريكا لإيران على لسان أوروبا”.

وأضاف جلالي:“الأمريكيون يعملون على إجبار إيران لقبول مطالبهم التوسعية عن طريق لعبة التهديد والرعب العسكري، ولكن بعد إثبات قدراتنا العسكرية فقد أنهك صبرنا الإستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية“.

وأشار رئيس منظمة الدفاع السلبي الإيراني إلى تهديدات الهجمات الإلكترونية على بلاده، حيث قال:“رغم ما يقوم به الأعداء من أعمال عدائية، إلا أننا أثبتنا أنفسنا ولم يستطيعوا الوصول إلى أهدافهم“ وفقًا لما نقلت عنه وكالة ”خبر أونلاين“.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإيراني، حسن روحاني، في خضم الجهود الأوروبية الحفاظ على الاتفاق النووي، بينما شدد روحاني“على أن القضايا المصرفية وصادرات النفط هي القضايا ”الأكثر أساسية“ لحقوق إيران الاقتصادية فيما يتعلق الاتفاق النووي.

وأُثيرت حالة من الجدل أخيرًا بشأن صحة تقرير منسوب لموقع ”المانيتور“ الأمريكي تحدث عن دعوة ماكرون لروحاني لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فرنسا على هامش قمة مجموعة السبع المقرر انعقادها في 24 آب/ أغسطس الجاري، فيما رفض روحاني هذا العرض.

في المقابل، نفى مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، ما تردد عن توجيه الرئيس الفرنسي ماكرون الدعوة للرئيس روحاني للمشاركة في القمة.