نتنياهو: رشيدة طليب وإلهان عمر كانتا تهدفان لإلحاق الضرر بإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن منع زيارة النائبتين الأمريكيتين رشيدة طليب وإلهان عمر، تهدف إلى الحيلولة دون إلحاق الضرر بإسرائيل.

ذكر نتنياهو في بيان: ”لا يوجد بلد في العالم يحترم الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي أكثر من إسرائيل. لكن برنامج الرحلة أظهر أن نية النائبتين هي إلحاق الضرر بإسرائيل“.

وأضاف نتنياهو أنه إذا قدمت رشيدة طليب وهي من أصل فلسطيني طلبًا لزيارة أسرتها في الضفة الغربية المحتلة لأسباب إنسانية فإن إسرائيل ستنظر في طلبها ما دامت ستتعهد بعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل.