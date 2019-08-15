اندلاع حريق في مستوطنة إسرائيلية جنوب نابلس

اندلع حريق في مستوطنة، جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب، اليوم الخميس.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أنه ”في أعقاب وصول حريق إلى حي حافات شاكيد، في مستوطنة يتسهار، عملت قوات الإطفاء بمساعدة طائرات مروحية وقوات الشرطة على السيطرة على الحريق، وبدأت بإخلاء السكان من منازلهم، ولم تقع إصابات“.

لكن بيان الشرطة، لم يشر إلى أن الحريق وقع بفعل فاعل.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن مبنى واحدًا على الأقل، تعرض لأضرار بسبب اشتعال النيران، وأن قوات الإطفاء الإسرائيلية تمكنت من منع انتشار الحريق.

في الأثناء اتهم موقع ”سيروجين“ العبري، المقرب من المستوطنين، مواطنين فلسطينيين من قرية عوريف بإشعال النيران في وادي قريب، بهدف التسبب بوصول النيران للمستوطنة.