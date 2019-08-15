باكستان تعلن مقتل 3 من جنودها و5 هنود إثر إطلاق نار في كشمير

قالت باكستان، اليوم الخميس، إن 3 من جنودها و5 جنود هنود قُتلوا في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، في واحد من أدمى الاشتباكات بين الجيشين هذا العام.

وقال المتحدث الرئيس باسم القوات المسلحة الباكستانية، الميجر جنرال آصف غفور عبر تغريدة على تويتر:“إن القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها والمعروفة بخط المراقبة“.

وأضاف“أن التبادل المتقطع لإطلاق النار مستمر“.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الجيش الهندي للحصول على تعليق.

ويأتي سقوط القتلى خلال فترة تشهد توترًا متزايدًا بين الجارتين النوويتين، بعدما ألغت الهند الوضع الخاص بالشطر الذي تديره من إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، مما أثار غضب باكستان التي تطالب أيضًا بالسيادة على المنطقة.