”يوم حزن“ في باكستان وفرح باستقلال الهند

أعلنت باكستان، اليوم الخميس، ”يوم حزن“ تزامنًا مع احتفالات يوم الاستقلال في الهند، وذلك احتجاجًا على قرار نيودلهي إلغاء الوضع الخاص للجزء الذي تحكمه من منطقة كشمير المتنازع عليها.

وتسبب قرار الهند الشهر الجاري، إلى جانب قطع الاتصالات وفرض قيود على حركة سكان كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، في إثارة الغضب في باكستان التي قطعت روابط التجارة والنقل وطردت السفير الهندي.

وظهرت صفحات الجرائد في باكستان، اليوم الخميس، داخل أطر سوداء، واستبدل السياسيون بمن فيهم رئيس الوزراء عمران خان بصورهم على وسائل التواصل الاجتماعي مربعات سوداء.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وكذلك في أزاد كشمير الواقعة في غرب المنطقة التي تسيطر عليها إسلام آباد من كشمير.

وتأتي هذه الخطوة الرمزية -إلى حد كبير- وسط الإحباط المتزايد في إسلام آباد بسبب غياب أي استجابة دولية بشأن نزاع كشمير.

وقد يبحث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة النزاع اليوم الخميس، لكن باكستان تقول إنها لم تحصل إلا على مساندة الصين التي تطالب -أيضًا- بالسيادة على جزء من ولاية غامو وكشمير الهندية.

وقالت روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن، أمس الأربعاء، إنها تؤيد موقف الهند الداعي لحل النزاع عبر الوسائل الثنائية، في حين وصفت الولايات المتحدة قرار الهند بأنه شأن داخلي.

وفي كلمة بمناسبة يوم الاستقلال في العاصمة الهندية، سلط رئيس الوزراء ناريندرا مودي الضوء على قرار إلغاء الحقوق الخاصة للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة باعتباره بين الخطوات الجريئة في فترة ولايته الثانية بعد فوزه في الانتخابات في أيار/مايو الماضي.

وقال مودي متحدثًا من عند أسوار القلعة الحمراء التاريخية ”يمكن لكل هندي اليوم أن يقول بفخر ”أمة واحدة ودستور واحد“.

وربما كان الإعلان الأكثر إثارة للجدل في خطاب مودي هو استحداث منصب جديد لرئيس هيئة أركان الدفاع لضمان تحسين التنسيق بين القوات البرية والبحرية والجوية على غرار الجيوش الغربية.

ويطالب خبراء الدفاع منذ وقت طويل بمثل هذا المنصب الذي أوصت به لجنة حكومية عام 1999 بعد أن أوشكت الهند على خوض حرب مع باكستان بشأن كشمير.

وقال مودي ”قواتنا هي فخر الهند“، وتابع ”لزيادة تعزيز التنسيق بين القوات أريد أن أعلن قرارًا مهمًّا.. سيكون للهند رئيس أركان“.