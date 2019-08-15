الهند: باكستان دعمت ”محاولة تسلل كبيرة“ إلى كشمير لإثارة العنف

اتهم مسؤولو أمن هنود، باكستان، بمساعدة مسلحين على التسلل إلى الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي، من إقليم كشمير.

ونقلت وكالة ”إيه.إن.آي“ عن مصادر بالجيش الهندي لم تكشف عنها، قولها، إن ”مسؤولي أمن هنودًا قالوا يوم الأربعاء، إن مجموعة من المسلحين الباكستانيين، يدعمهم الجيش، حاولت التسلل إلى الجانب الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير لإثارة العنف“.

وأضافت المصادر أن ”محاولة تسلل كبيرة وقعت في قطاع أوري من ولاية غامو وكشمير ليل الثلاثاء من جانب مسلحين حصلوا على غطاء ناري من مواقع للجيش الباكستاني“.

وتصاعد التوتر بين البلدين بعدما ألغت نيودلهي هذا الشهر الوضع الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير، حيث ألغت نصًا دستوريًا يسمح لولاية غامو وكشمير بسن قوانينها.

وإقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة، محور عقود من العداء بين الهند وباكستان المسلحتين نوويًا. وتطالب كل منهما بالسيادة على الإقليم بأكمله، لكن كلًا منهما تحكم جزءًا منه.