روسيا تتهم أمريكا بالتدخل في شؤونها الداخلية

اتهمت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، السفارة الأمريكية بالتدخل في شؤون روسيا الداخلية بعد نشر خريطة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المسار المقترح لاحتجاج مناهض للحكومة في موسكو.

وقالت الوزارة في بيان، إنها استدعت دبلوماسيًا أمريكيًا كبيرًا فيما يتعلق بمنشور قالت إن السفارة الأمريكية وضعته على مواقع التواصل، يشمل خريطة مسار احتجاج رتبت المعارضة القيام به في الثالث من أغسطس/آب.

وأضافت: ”نشدد على أننا نعتبر نشر المسار.. تحريضًا على المشاركة والدعوة للتحرك، وهو ما يمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية لبلدنا“.