نائب روسي يتهم أمريكا بالتدخل في انتخابات موسكو

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن نائبًا روسيًا كبيرًا اتهم الولايات المتحدة اليوم الخميس، بالتدخل في انتخابات تجرى بمدينة موسكو الشهر المقبل، من خلال تدبير ما وصفها بـ“الاستفزازات“ في العاصمة الروسية.

ونقلت الوكالة عن أندريه كليموف النائب الذي يشرف على لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد، وهو المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي، قوله إن سلسلة احتجاجات شهدتها موسكو في الأسابيع القليلة الماضية تحمل مؤشرات على ”تدخل أجنبي“.

وأضاف ”قلنا من قبل إن أمريكا وأنصارها سيحاولون استغلال انتخابات المجلس التشريعي لمدينة موسكو؛ لتدبير استفزازات ومحاولات للتأثير. للأسف، تم تأكيد… افتراضنا“.