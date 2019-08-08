روسيا تقترح إنشاء ”تحالف أمني“ لإزالة التوتر في الخليج

دعت روسيا، اليوم الخميس، إلى إنشاء ”تحالف أمني جماعي“ يهدف إلى تخفيف التوتر الحالي في الخليج العربي.

جاء ذلك في ”اقتراح مكتوب“ وزعته موسكو على أعضاء مجلس الأمن الدولي، بحسب ما صرح به المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة السفير ”ديميتري بولانسكي“ للصحفيين، في مقر المنظمة بنيويورك.

وقال بولانسكي: ”وزعنا على أعضاء المجلس ورقة تفاهمية تدعو إلى الاستقرار في الخليج العربي، وذلك من خلال إنشاء تحالف أمني جماعي“.

ولفت إلى أن روسيا ”تنتظر ردود الفعل على ورقتنا من جميع أصحاب المصلحة“، مضيفًا أنه ”لا أحد يقول إن هذه ستكون مهمة سهلة، نحن لا نحاول بيعك مكنسة كهربائية“.

وأكد السفير الروسي أن اقتراح بلاده ”ما زال في مراحله الأولى“، لافتًا إلى أن موسكو ”تؤمن بقوة أن دور الأمم المتحدة هو العمل على تسوية النزاعات والحوار بشأن جميع القضايا“.

وتضغط واشنطن على دول أخرى للانضمام لتحالف أمني بحري، في وقت يشتد فيه التوتر مع إيران التي تحمّلها الولايات المتحدة مسؤولية انفجارات في ناقلات قرب مضيق هرمز، وهو ما تنفيه طهران.