وزير الدفاع الأمريكي يزور كوريا الجنوبية وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة

اجتمع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مع زعماء كبار في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، في وقت تواجه فيه المنطقة عدة تحديات، منها الخلاف التجاري بين سول وطوكيو وتكلفة نشر جنود أمريكيين في كوريا الجنوبية.

وفي أولى جولاته الخارجية منذ تأكيد ترشيحه لمنصب وزير الدفاع، وصل إسبر كوريا الجنوبية مساء أمس الخميس، وسط نزاع تجاري متصاعد بين اثنين من أهم حلفاء واشنطن في آسيا.

ورغم أن التجارة، وهي قضية تهدد عملية تبادل المعلومات بين دول المنطقة، أثيرت خلال اجتماعات إسبر في سول، فقد أكد الوزير الجديد مرة أخرى أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وقال إن البلدين سيواصلان التنسيق فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو في مستهل اجتماعه مع إسبر، إن القيود التي فرضتها اليابان على كوريا الجنوبية ”تؤثر سلبًا على العلاقات بين البلدين وعلى التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان“.

وقالت كوريا الجنوبية إنها تدرس كل الخيارات في النزاع التجاري مع اليابان، بما في ذلك إلغاء اتفاق تبادل المعلومات.

وتسهل اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية عملية جمع وتبادل المعلومات بين الدول الثلاث، وهو أمر حيوي للمساعدة في التصدي لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، ويتجدد الاتفاق تلقائيًا يوم 24 أغسطس /آب.

ووصل إسبر سول بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الجنوبية وافقت على دفع مبلغ ”أكبر بكثير“ لتحمل عبء التكاليف المطلوبة لنشر 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، وإن المحادثات جارية لبحث تلك المسألة.

لكن متحدثًا باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أبلغ الصحفيين، أمس الخميس، أن المفاوضات لم تبدأ بعد، بينما نقلت وكالة يونهاب عن مسؤول في الوزارة قوله إن إسبر لم يتطرق إلى مسألة التكاليف خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-وها.

وتأتي الزيارة بعد أن أجرت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة سلسلة من التجارب الصاروخية وفي ظل تعليق محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي: ”في وقت تتسم فيه الأجواء الأمنية بالتوتر، من المفيد للغاية مناقشة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة“.