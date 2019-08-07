ريال مدريد يقترب من إعارة ”ميسي“ اليابان إلى بلد الوليد

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد اقترب من إعارة لاعبه الياباني تاكيفوسا كوبو (18 عامًا) إلى بلد الوليد حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعاقد النادي الملكي مع كوبو ”بحد أبرز المواهب الواعدة في العالم“ والشهير باسم ”ميسي اليابان“ في شهر يونيو/حزيران الماضي لكنه لم يجد له مكانا في الفريق الأول بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان في ظل وجود فينسيوس جونيور وميليتاو ورودريغو.

ورغم أن زيدان أعلن قبل أيام أن كوبو يمكنه اللعب في الفريق الثاني إلا أن ريال بلد الوليد أبدى اهتمامه باستعارته وقد تنتهي الصفقة خلال أيام.

وذكرت صحيفتا ”موندو ديبورتيفو وas“ الإسبانيتان أن الفرص المحدودة لكوبو للمشاركة في الفريق الأول ستجعل النادي الملكي يوافق على إعارته إلى بلد الوليد.

وظهر كوبو، الذي خاض مباراته الدولية الأولى أمام السلفادور في يونيو/ حزيران ، بشكل مميز مع فريقه طوكيو الياباني ليلفت انتباه ريال مدريد.

ويحمل كوبو لقب ”ميسي الياباني“ وكان ينتظره مستقبل في كامب نو لكنه عاد لليابان بعد معاقبة برشلونة من الاتحاد الدولي (الفيفا) بمنعه من ضم لاعبين جدد لمدة 14 شهرًا بسبب مخالفات في التعاقد مع ناشئين لينضم إلى ريال مدريد.