بعد مقتل جندي إسرائيلي.. ”اليمين“ يطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية 

دعت رئيسة حزب ”اليمين الموحد“، وزيرة العدل سابقًا، إيليت شاكيد، إلى العمل على وقف صرف المعاشات للشهداء والأسرى الفلسطينيين، ومواصلة الإجراءات لتنظيم الوضع القانوني للتجمعات الاستيطانية السكنية اليهودية في الضفة الغربية.

بدوره أكد الوزير بتسالئيل سموتريتش، من اليمين الموحد، في تعقيب له على اعتداء الطعن الإرهابي الذي وقع في منطقة غوش عتسيون، نقلته قناة ”مكان“ العبرية، ضرورة جباية ثمن باهظ لمرتكبي الإرهاب وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في يهودا والسامرة.

ودعا الوزير سموتريتش خلال تعقيبه على الحادثة، التي راح ضحيتها الجندي دفير سوريك من سكان عوفرا، إلى تجريد العمال الفلسطينيين من تصاريح العمل وإلى نصب حواجز في جميع أنحاء يهودا والسامرة.

وعثر فجر اليوم الخميس على جثة الجندي دفير سوريك وعليها علامات طعن قرب أحد التجمعات السكنية في غوش عتسيون.

وكان الجندي قد خدم في مسار معد لطلاب المعاهد الدينية العليا قبل التحاقه بجيش الدفاع.

وتقوم قوات الأمن بأعمال بحث واسعة النطاق في المنطقة.

يذكر أن ”سوريك“ من سكان مستوطنة عوفرا وعائلته معروفة في يهودا والسامرة.

وكان قد تم الإعلان عن جندي مفقود أمس، وبعد أعمال البحث تم العثور في الساعة الثالثة فجرًا على الجثة.

ويجري التحقيق فيما إذا كان الجندي قد حاول الحصول على توصيلة بالمجان ثم تم اختطافه وقتله، إلا أن خلفية الحادث ما زالت غير معروفة.