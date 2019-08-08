العثور على مجند إسرائيلي مقتولًا في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن العثور على أحد مجنديه مقتولًا بطعنات في أنحاء متفرقة من جسده، عند مدخل مستوطنة بالضفة الغربية.

وقال في بيان نشرته الصحف الإسرائيلية، إن جثة المجند البالغ من العمر 18 عامًا، والذي انضم أخيرًا للجيش، وجدت عند مدخل مستوطنة جوش اتزيون بعد عملية بحث أطلقت مساء أمس الأربعاء بعد أن أبلغت أسرته عن فقدان الاتصال به.

وأفاد موقع ديبكا بأنه ”من المرجح أن يكون المجند -الذي لم يكشف عن اسمه حتى الآن- تم اختطافه وقتله في منطقة مهجورة“ مشيرًا إلى أن ”فرقًا من الجيش والشرطة واستخبارات الشين بيت لا تزال تقوم بتمشيط المنطقة بحثًا عن المهاجمين“.