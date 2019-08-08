لا ترصدها الرادارات.. روسيا تكشف النقاب عن طائرتها الشبح (فيديو)

كشفت روسيا النقاب عن طائرة شبح جديدة دون طيار تستطيع الطيران من موسكو إلى لندن والعودة في مهمة واحدة.

ونشر الكرملين مقطع فيديو دعائيًا يُظهر طائرة hunter (الصياد) المصنوعة من قِبل شركة ”سوخوي“، وهي تنطلق في رحلتها الأولى التي استغرقت 20 دقيقة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، زعم الجيش الروسي أن الطائرة مغطاة بطلاء خاص يجعلها خفية ولا يمكن رصدها من قبل معظم تكنولوجيا الرصد والرادار.

وأشار الكثير من الخبراء إلى أن الطائرة الروسية الجديدة تشبه الطائرة دون طيار ”RQ-170 Sentinel“، التي يستخدمها سلاح الجو الأمريكي، وتصنعها شركة ”لوكهيد مارتن“ منذ عام 2007.

ومع ذلك، لا تزال هذه الطائرة الجديدة تعتبر طفرة في روسيا عند مقارنتها بالطائرات غير المأهولة التي طورتها موسكو سابقًا.

وفي رحلتها الأولى حلقت طائرة الصياد أو ”أوخوتنيك“ باللغة الروسية، على ارتفاع 700 متر، بينما تم التحكم فيها من الأرض في مطار بالقرب من موسكو.

ولدى الطائرة الشبح القدرة على إطلاق صواريخ مداها 1250 ميلًا، كما يمكن استخدامها للاستطلاع الجوي، إذ إنها مزودة برادار وتكنولوجيا تجسس أخرى.

وبمجرد دخولها الخدمة، سيتمكن الطيارون الروس من السيطرة عليها من مراكز تحكم جوية في طائرة حربية من طراز Su-57 .

ووفقًا للتقارير، كانت الشركة تعمل على تطوير الطائرة سرًا منذ 8 سنوات على الأقل، وعلى الرغم من بلوغ وزنها 20 طنًا، إلا أنها غير مرئية للرادارات، ويصل مداها إلى 3100 ميل وسرعتها 625 ميلًا في الساعة.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروشكو، قد أوضح في أيار/مايو الماضي أن هذه الطائرة تعتبر أولوية بالنسبة للجيش الروسي.