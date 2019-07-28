طيار عربي يطلب من مسافريه دفع ثمن وقود الطائرة (فيديو)

فاجأ طيار عراقي مسافريه بطلب غريب من نوعه، بعد أن تأخرت طائرة عراقية عن الإقلاع من مطار قرطاج الدولي في تونس باتجاه العاصمة العراقية بغداد.

واشتاط المسافرون، غضبًا بعد أن طلب قائد الطائرة منهم جمع الأموال بهدف تزويد الطائرة بالوقود، الأمر الذي دفعهم إلى افتراش أرض المطار احتجاجًا على ذلك.

فيما بث مسافر غاضب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ فيديو يقول فيه، إن“تأخرًا غير اعتيادي طرأ على موعد إقلاع الطائرة، وإن الطيار طلب 3 آلاف دولار أمريكي لتعبئة الطائرة بالوقود“.

فيما أصدرت سفارة الجمهورية التونسية لدى العراق بيانًا توضيحيًا، حول ما أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي إزاء الفيديو المتداول، نفت فيه احتجاز السلطات التونسية للطائرة العراقية.

وقالت، إن“تأخر الطائرة عن الإقلاع جاء نتيجة تلكؤ قائدها عن دفع المبلغ المخصص لتزويد الطائرة بالوقود“، مؤكدة أنه ”تمت تسوية الأمر مع سفارة الجمهورية العراقية في تونس، التي دفعت المبلغ المخصص للوقود“.