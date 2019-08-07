روسيا: سفير أمريكا المستقيل دبلوماسي محنك لكنه فشل في تحسين العلاقات

وصفت روسيا السفير الأمريكي المستقيل لديها، جون هانتسمان، بالدبلوماسي المحنك، وفق ما أفادت وكالة ”تاس“ الروسية.

وأضافت الوكالة، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أنّ ”هانتسمان لم يستطع تحسين العلاقات الروسية-الأمريكية المضطربة؛ لأنه كان مكبلًا بالسياسات الداخلية الأمريكية“.

وأسند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنصب إلى هانتسمان العام 2017.

وقال هانتسمان في خطاب استقالته الذي تداولته وسائل الإعلام الأمريكية، إنّه ”سيترك المنصب بعد عامين خيمت عليهما العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو وتبادل إجراءات طرد الدبلوماسيين“.

وجاءت فترة عمله في روسيا، خلال وقت تراجعت فيه العلاقات بين واشنطن وموسكو لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة وتوترت بسبب كل شيء، بدءًا من سوريا ومرورًا بالحد من التسلح ووصولًا إلى مزاعم تنفيها موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 لمساعدة ترامب على الفوز.

ونقلت ”تاس“ عن وزارة الخارجية الروسية قولها إنّ ”هانتسمان محنك“، مضيفةً: ”للأسف، الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة لم يسمح بإدراك الإمكانات القائمة في العلاقات الثنائية“.

وقال هانتسمان الذي سيترك منصبه في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر، في خطاب استقالته: ”ينبغي علينا الاستمرار في محاسبة روسيا عندما يمثل سلوكها تهديدًا لنا ولحلفائنا“.

وكان هانتسمان يومًا من المرشحين لخوض سباق الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، كما شغل منصب رئيس المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن وتنتقد أحيانًا السياسات الداخلية والخارجية لروسيا بشكل لاذع.

وقالت روسيا الشهر الماضي، إنّها تعد لحظر المجلس الأطلسي الذي وصفه النائب العام الروسي بأنه تهديد أمني.