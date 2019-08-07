إصابة 18 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور حدود البوسنة مع كرواتيا‎

قال مسؤولون في البوسنة، اليوم الأربعاء، إن 18 مهاجرًا أصيبوا أثناء محاولتهم الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال عبور حدود البوسنة إلى كرواتيا، بصورة غير قانونية.

وأضاف المسؤولون دون الخوض في تفاصيل أن الشرطة نقلت المهاجرين، وكلهم رجال من باكستان والعراق، إلى مستشفى محلي الليلة الماضية.

وقال أطباء إن المهاجرين خرجوا جميعًا من المستشفى، بعدما جرى التأكد من أن إصاباتهم طفيفة. وذكر عدد منهم لتلفزيون محلي في البوسنة إنهم تعرضوا للضرب على يد أفراد من الشرطة الكرواتية، التي أخذت منهم هواتفهم المحمولة وأعادتهم إلى البوسنة.

فيما أشارت الشرطة الكرواتية إنها منعت 18 رجلاً من اختراق حدود كرواتيا بصورة غير قانونية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وأنّ التقارير الواردة حتى الآن لم تشر إلى لجوء أفراد الشرطة لاستخدام القوة معهم.