إيطاليا تتخطى البوسنة برباعية نظيفة في تصفيات يورو 2020 (فيديو)

حقق المنتخب الإيطالي انتصاره الرابع على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، وتغلب على ضيفه البوسنة والهرسك بهدفين لهدف في الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة من التصفيات.

وأحرز ثنائية إيطاليا، لورنزو إنسيني وماركو فيراتي في الدقيقتين 49 و86، بينما جاء هدف البوسنة والهرسك الوحيد عبر إدين دجيكو في الدقيقة 32.

ايطاليا 2 × 1 البوسنة والهرسك | اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/fCNeUUDigZ — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) June 11, 2019

وفي مباراة ثانية، فاز منتخب فنلندا على مضيفه ليشتنشتاين بهدفين دون رد، سجلهما تيمو بوكي وبينجامين كيلمان في الدقيقتين 37 و57.

وفي مباراة ثالثة ضمن المجموعة ذاتها، تغلب منتخب أرمينيا على مضيفه اليونان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل ثلاثية أرمينيا، ألكسندر كارابيتيان وغيفورغ غازاريان ويتغران بارسيغيان في الدقائق 8 و32 و74، بينما جاء هدفي اليونان عبر خوسي كارلوس رودريغيز وكونستانتينوس فورتونيس في الدقيقتين 54 و87.

بذلك، تتصدر إيطاليا الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن فنلندا، وجاءت أرمينيا ثالثة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن اليونان والبوسنة والهرسك، وأخيرًا ليشتنشتاين بلا رصيد من النقاط.