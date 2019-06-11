تونس تهزم كرواتيا وصيف بطل العالم استعدادًا لأمم أفريقيا (فيديو)

سجل منتخب تونس هدفًا في كل شوط ليفوز 2-1 على مستضيفه منتخب كرواتيا وصيف بطل كأس العالم اليوم الثلاثاء في مباراته الودية الثانية استعدادًا لخوض نهائيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم التي تنطلق في مصر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وافتتح أنيس البدري التسجيل لتونس بعد ربع ساعة من بداية المباراة قبل أن يدرك برونو بتكوفيتش التعادل لأصحاب الأرض بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

هدف ⚽️ أنيس بدري يضع نسور قرطاج في المقدمة! ???????? 1 – 0 ????????#CROTUN #FriendlyMatch pic.twitter.com/83T3n3enRz — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 11, 2019

وأحرز نعيم السليطي المحترف في ديجون الفرنسي الهدف الثاني لتونس من ركلة جزاء في الدقيقة 70 ليحقق منتخب ”نسور قرطاج“ انتصاره الثاني استعدادا لكأس أمم أفريقيا بعد الفوز على العراق قبل أربعة أيام.

وتخوض تونس الدور الأول بكأس أمم افريقيا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات مالي وأنجولا وموريتانيا.

وتأمل تونس في تجاوز دور الثمانية بكأس الأمم لأول مرة منذ تتويجها باللقب الوحيد في تاريخه عندما استضافت البطولة على أرضها عام 2004.