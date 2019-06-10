تونس تخوض اختبارًا قويًا أمام كرواتيا استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

ستختبر تونس جاهزيتها لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بخوض مواجهة ودية قوية خارج أرضها أمام كرواتيا، غدًا الثلاثاء.

وكانت تونس قد فازت 2-صفر على العراق قبل أربعة أيام في أول تجربة ودية قبل انطلاق كأس الأمم في مصر خلال الشهر الجاري.

وقال وجدي كشريدة، ظهير أيمن منتخب تونس، لموقع الاتحاد التونسي: ”تنتظرنا مباراة قوية ضد وصيف بطل كأس العالم ونأمل أن نكون في قمة الجاهزية“.

وأضاف لاعب النجم الساحلي: ”ستكون المواجهة اختبارًا قويًا للمنتخب الوطني قبل خوض نهائيات كأس أفريقيا“.

واستعاد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك المصري عافيته وانضم للمران الجماعي للفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وقال سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس: ”كل اللاعبين على ذمة الجهاز الفني.. ساسي أكمل علاجه وانضم للمجموعة وهو في حالة جيدة“.

وتأمل تونس، التي ستلعب في دور المجموعات مع أنجولا ومالي وموريتانيا، في كسر عقدة دور الثمانية بعد أن فشلت في تجاوزه منذ تتويجها باللقب الوحيد في تاريخها على أرضها في 2004.