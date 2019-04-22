حقيقة طلب منتخب تونس نقل مبارياته في أمم أفريقيا خارج السويس

كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم، برئاسة وديع الجريء حقيقة الأنباء التي ترددت عن رغبة المسؤولين في المنتخب التونسي بنقل مباريات الفريق في دوري المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية خارج السويس.

وقالت الجماعة التونسية في بيان رسمي: ”تبعًا لما روّجته الصحافة الرياضية المصرية الصادرة اليوم الإثنين والمتعلقة بالطلب، الذي تقدّمت به الجامعة التونسية لكرة القدم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وإلى اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، بخصوص نقل مقابلات المنتخب التونسي من السويس إلى القاهرة، فإن الجامعة التونسية لكرة القدم تؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحّة“.

وأضاف البيان ”تودّ الجامعة التونسية لكرة القدم أن تذكر بهذه المناسبة أن وفدها، الذي حضر حفل عملية القرعة قد تحوّل إلى عين المكان وأبدى ارتياحه لظروف الإقامة“.

وتابع الاتحاد التونسي ”كما تلقت الجامعة كل التطمينات من الجهة المنظمة، التي يترأسها بكفاءة المهندس هاني أبوريدة، بخصوص تدارك الملاحظات، التي تقدّم بها الوفد التونسي، قبل انطلاق البطولة والمتعلقة بملعب التدريب وملعب المباريات الرسمية“.

وأكمل البيان ”تعتبر الجامعة التونسية لكرة القدم أن مدينة السويس المناضلة تستحقّ احتضان مباريات المجموعة الخامسة، التي من المنتظر أن تشهد تنافسًا فنيًّا من طراز رفيع، خاصّة أنها تضمّ منتخبين عربيين شقيقين سيجدان دون شك كلّ المساندة والدعم من جمهور محلّي يتمتّع بطيبة أخلاقه وتشجيعه للّعب النّظيف، وعليه تؤكد الجامعة مرة أخرى تمسكها بملعب السويس وجمهوره وهي على ثقة تامة بأنه سيقف مع المنتخب خلال هذه المسابقة“.

ويلعب منتخب تونس مع موريتانيا ومالي وأنغولا في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية.