تلويحًا بالحرب.. إسرائيل تنشر ”لواء كفير“ لأول مرة على الحدود مع غزة (صورة)

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية، أن قيادة جيش الاحتلال تعتزم للمرة الأولى نشر قوات من ”لواء كفير“ على الحدود مع قطاع غزة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتحت عنوان ”مقاتلو كفير يستعدون للمعركة المقبلة في غزة“، أوردت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، تقريرًا عن ذلك اللواء العسكري، أكدت فيه أن قادة وجنود اللواء المذكور أجروا قبل أيام مناورات وتدريبات عسكرية للاستعداد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات في التعامل مع المنطقة الجنوبية، وغزة تحديدًا.

يأتي ذلك بحسب الصحيفة بعد أشهر من التوتر الأمني، وتصعيد الأجواء العسكرية والتهديدات المتواصلة من قبل إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتأسس اللواء في عام 2005، وهو أكبر لواء في الجيش الإسرائيلي، كرد فعل على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وهو متخصص في القتال في هذه الساحة، وللمرة الأولى سيقوم اللواء بتنفيذ عمليات تشغيلية في قطاع غزة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مما يضيف أهمية لممارسة القتال في المنطقة.

ومن بين مهمات أخرى، مارس مقاتلو اللواء التعامل مع نشاط المقاومة الفلسطينية تحت الأرض، وذلك باستخدام قنوات الصرف الصحي للأحياء التي يجري بناؤها حاليًا. وبالإضافة إلى ذلك، مارسوا القتال في المباني الشاهقة ومناطق البناء المزدحمة لتحسين مهاراتهم القتالية، كما تم ممارسة القدرات القتالية في الأراضي المبنية والمحصنة، وفي إطلاق النار والقنص وسيناريوهات السرقة والتخريب، بالإضافة إلى التعاون مع قطاعات الهندسة والدروع والمراقبة.