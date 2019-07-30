الأحمد: حماس تحاول إعادة حكومة موازية في قطاع غزة

اتهم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، حركة حماس بالعمل على إعادة الحكومة الموازية التي شكلتها فيما سبق لإدارة شؤون قطاع غزة.

وقال الأحمد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين: إن ”حركة حماس تسعى إلى التخلي عن اتفاق القاهرة 2017، وتعمل على عودة الحكومة الموازية في غزة“.

وأضاف الأحمد أن ”رئيس الوزراء محمد اشتية لم يلتقِ أي مسؤول في حماس منذ توليه منصبه، وأن جميع اللقاءات مع حركة حماس متوقفة منذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله“.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في قطاع غزة قد أعلن أن الوزارات في القطاع عقدت جلسة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة تقاريرها الدورية.

وأجرت حركة حماس تعديلات طالت كافة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، حيث عينت وكلاء لعدد من الوزارات، ورئيسًا لبلدية غزة، كما ألغت عددًا من الوزارات ضمن محاولاتها للتقشف وتقليل النفقات.

وسبق أن أعلنت حركة حماس حلّ اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة شؤون قطاع غزة، قبل توقيع اتفاق القاهرة مع حركة فتح في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2017، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه.