تقرير: صقور ”البيت الأبيض“ عاقبوا ظريف لإبعاده عن ترامب

اعتبرت مجلة ”ناشيونال انترست“ الأمريكية، في تقرير اليوم الأحد، أن فرض العقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فكرة صقور البيت الأبيض بهدف منع الرئيس دونالد ترامب من التفاوض مع طهران.

وسخرت المجلة من تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين المتشددين، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، بأنهم يريدون التفاوض مع إيران بشأن اتفاق نووي جديد يحل مكان اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي، وقررت إعادة العقوبات على طهران.

وقالت المجلة في تقريرها: ”أكد الرئيس ترامب أنه يريد التفاوض مع إيران، لكن الصقور في إدارته اختاروا أن يسدوا الطريق على هذه المفاوضات بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية هذه المرة على وزير الخارجية“.

وأضافت: ”من المرجح جدًا أن يكون صقور البيت الأبيض قد عملوا على دفع العقوبات الأخيرة ضد ظريف بهدف تقويض أية خطة من قبل ترامب للتفاوض مع إيران، إذ إن هذه العقوبات تبدو مجرد لعبة لدفع طهران إلى رفض أي عرض من قبل ترامب“.

ولفت التقرير إلى أن بومبيو وبولتون وغيرهما من المتشددين في الإدارة الأمريكية صرحوا عدة مرات بأنهم يريدون التفاوض مع إيران، لكنهم لم يقدموا أي شيء حقيقي أو جدي يمكن لطهران أن ”تدرسه“.

وخلص التقرير: ”من الواضح أن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إيران باتت غير متماسكة، ولذلك فهي لن تحقق أي شيء، على العكس فإن هذه السياسة سيكون لها عواقب خطيرة لأنها تضع واشنطن على طريق وعر قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة عسكرية مدمرة مع إيران، ورغم أننا بحاجة ماسة الآن للدبلوماسية إلا أن الإدارة الأمريكية تسير في الاتجاه المعاكس تمامًا“.