ترامب يأسف لسقوط ”الكثير من القتلى“ بإطلاق النار ”المروّع“ في تكساس‎

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لسقوط ”الكثير من القتلى“ في إطلاق النار ”المروّع“ الذي وقع يوم السبت في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر ”إطلاق نار مروّع في إل باسو. المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى“.
وأضاف ”لقد تحدّثت مع حاكم“ ولاية تكساس غريغ آبوت لكي ”أقدّم إليه دعم الحكومة الفدرالية“.
وأعلنت السلطات الأمريكية سقوط ”ما بين 15 و20 ضحية“ بين قتيل وجريح في إطلاق نار وقع السبت في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس، مشيرة إلى أنهّا اعتقلت ثلاثة مشبوهين.