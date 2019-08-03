ترامب يأسف لسقوط ”الكثير من القتلى“ بإطلاق النار ”المروّع“ في تكساس‎

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لسقوط ”الكثير من القتلى“ في إطلاق النار ”المروّع“ الذي وقع يوم السبت في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس. وقال ترامب في تغريدة على تويتر ”إطلاق نار مروّع في إل باسو. المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى“. وأضاف ”لقد تحدّثت مع حاكم“ ولاية…