روحاني: العقوبات الأمريكية على إيران تلحق الضرر بأوروبا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب له من مدينة ”تبريز“ الواقعة شمال شرق البلاد، اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية على إيران تلحق الضرر بالدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن ”العدو (أمريكا) سوف يأسف على فرضه عقوبات على إيران“.

وأوضح روحاني أن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة في الـ 20 من حزيران/يونيو الماضي، من قبل القوات الجوية التابعة للحرس الثوري تم ”بسلاح دفاع إيراني محلي الصنع“.

وأضاف أن ”الخبراء العسكريين قالوا، إن الطائرة الأمريكية المسيرة التي جرى إسقاطها قرب مقاطعة هرمزغان جنوب إيران كانت بمثابة معجزة“.

وتابع روحاني أنه ”يعلم بشدة العقوبات التي يتعرض لها الشعب الإيراني في السنوات القليلة الماضية، لكنه رغم هذه الضغوط هناك انخفاض في معدل البطالة والتضخم يتباطأ والظروف ستكون أكثر ملاءمة بحلول نهاية العام الذي ينتهي في الـ 20 من آذار/مارس 2020″.