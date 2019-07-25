بومبيو وغني يتفقان على ”تسريع جهود“ إنهاء الحرب الأفغانية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية مايك بومبيو والرئيس الأفغاني أشرف غني، اتفقا على أن الوقت قد حان ”لتسريع جهود“ إنهاء الحرب في أفغانستان.

وذكرت الوزارة أن بومبيو وغني تحدثا هاتفيًا أمس الأربعاء، وقالت إن بومبيو أكد لغني أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بخفض عدد القوات بناء على الظروف.

وقبل يومين، طالبت الحكومة الأفغانية بتوضيح تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه قادر على الانتصار في الحرب الأفغانية خلال 10 أيام فقط ”بمحو أفغانستان من على وجه الأرض“.