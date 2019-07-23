الحكومة الأفغانية تحتج على تصريحات ترامب بشأن ”محو أفغانستان“

أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها طالبت بتوضيح تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه قادر على الانتصار في الحرب الأفغانية خلال 10 أيام فقط ”بمحو أفغانستان من على وجه الأرض“.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض أمس الاثنين، عندما أعرب أيضًا عن تفاؤله بأن باكستان يمكن أن تساعد في التوسط للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عامًا في أفغانستان.

لكنَّ بيانًا للقصر الرئاسي في كابول اليوم قال إن ”الأمة الأفغانية لم ولن تسمح أبدًا لأي قوة أجنبية بتحديد مصيرها“.