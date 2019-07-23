إصابة بالعين تحد من نشاط المبعوث الأممي لسوريا

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن مبعوثها الخاص إلى سوريا جير بيدرسون تعرض لحادث، وسيضطر للحد من نشاطه في الفترة المقبلة، بناءً على نصيحة الأطباء.

وأوضح مكتب المبعوث الأممي، في بيان، أن ”بيدرسون تعرض لإصابة بالعين، ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل قريبًا“.

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن سبب طبيعة الحادث والإصابة.

وتابع: ”لكن بناء على نصيحة الأطباء، سيحد المبعوث الخاص من نشاطه، ولن يتمكن من السفر خلال الفترة المقبلة“.

وأردف أن ”جير بيدرسون أعرب عن تقديره للدعم القوي من جهات عديدة لجهوده من أجل تيسير المسار السياسي، ومستقبل أفضل للشعب السوري، الذي طالت معاناته“.

وبيدرسون هو المبعوث الأممي الرابع إلى سوريا، منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.

وتولى مهامه أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، خلفًا لـ“استيفان ديمستورا“، الذي أمضى أربع سنوات دون التمكن من إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

ولد بيدرسون في أوسلو عام 1955، وشغل منصب سفير النرويج ببكين، في 9 يونيو / حزيران 2017، كما تولى مهمة المبعوث النرويجي إلى فلسطين بين 1998 و2003.

وشغل منصب الممثل الدائم للمجر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وتولى مهام مختلفة كمسؤول أممي رفيع المستوى في لبنان بين 2005 و2008.