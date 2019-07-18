الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج‎ العربي

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن قواته تمكنت من ضبط سفينة أجنبية تحمل وقودًا مهربًا في مياه الخليج العربي، نافيًا أن يكون استولى على سفينة أخرى كما ذكرت تقارير غربية.

وقال بيان للحرس الثوري نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: ”تنفي دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري مزاعم وسائل الإعلام الغربية أنه استولى على أي سفينة أخرى“.

وأوضح أنه ”تم ضبط سفينة أجنبية تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في جنوب جزيرة (لارك) التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب إيران على الساحل الشرقي في مياه الخليج العربي بمضيق هرمز“.

وأضاف: ”شحنة الوقود المهرب ضبطت يوم الأحد الماضي، في المنطقة الأولى للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري بعد رصدها بعد التنسيق مع السلطات القضائية“.

وأشار البيان إلى أن ”السفينة كان على متنها 12 من أفراد الطاقم الأجنبي لتوصيل الوقود المهرب من المنتج الإيراني إلى السفن الأجنبية في المناطق البعيدة عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، لكن هذه العملية فشلت بعد رصد دقيق من قبل الحرس الثوري“.

تعليق بريطاني

من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إنها تسعى للحصول على مزيدٍ من المعلومات، بعد تقارير عن احتجاز إيران لناقلة أجنبية في الخليج، وحثت السلطات الإيرانية على تهدئة التوترات.

وقالت متحدّثة باسم الحكومة البريطانية: ”نسعى للحصول على مزيدٍ من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز ناقلة في الخليج. ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة“.

وأضافت: ”نراقب باستمرار الوضع الأمني هناك، وملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي“.