متشددون إيرانيون يتظاهرون أمام سفارة نيجيريا في طهران (صور)

تظاهر عشرات الطلبة الجامعيين الموالين للتيار المتشدد في إيران اليوم الأربعاء، أمام السفارة النيجيرية في طهران، للمطالبة بإطلاق سراح رجل الدين الشيعي النيجيري الموالي لإيران ”إبراهيم يعقوب زكزاكي“ المعتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وقالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، إن ”تجمع الطلاب الجامعيين بالإضافة إلى مواطنين آخرين نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام السفارة النيجيرية، بسبب استمرار ”أبو جا“ في اعتقال الشيخ إبراهيم زكزاكي“.

وأضافت أن ”المحتجين رفعوا شعارات باللغة الإنجليزية، احتجاجًا على تصرفات الحكومة النيجيرية تجاه الزعيم الشيعي زكزاكي“، مشيرة إلى أن ”مجموعة من الطلاب الجامعيين قاموا برمي صور للشيخ زكزاكي داخل مبنى السفارة النيجيرية“.

وفي سياق آخر، قالت مواقع إخبارية محلية إن ”القوات الشرطة الإيرانية أغلقت الطرق المؤدية إلى مبنى السفارة النيجيرية وكثفت من قواتها هناك“، لافتة إلى أن ”الاحتجاجات مستمرة وسط دعوات تنطلق على وسائل الإعلام للالتحاق بالمتظاهرين“.

والأسبوع الماضي، قالت ”بديعة زكزاكي“ نجلة الزعيم الشيعي في نيجيريا إبراهيم يعقوب زكزاكي، إن والدها التقى مؤسس النظام الإيراني الراحل روح الله الخميني مرتين عقب انتصار الثورة عام 1979 ضد نظام الشاه محمد رضا بهلوي.

وجرى اعتقال يعقوب زكزاكي في الحادي عشر من ديسمبر 2015، بعد تحريضه لأتباعه من الشيعة على مهاجمة القوات الأمنية، وأسفرت المواجهات عن وقوع 384 قتيلًا من الشيعة في مدينة منطقة غيلسو بمدينة زاريا شمال نيجيريا.

ويعلن زعيم الشيعة في نيجيريا ولاءه للنظام الإيراني، كما أقدم على إنشاء عدد من المؤسسات والمراكز الدينية لنشر المذهب الشيعي في نيجيريا.

وفشلت الجهود الإيرانية التي بذلها وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تموز/ يوليو الماضي 2016، على هامش زيارته لنيجيريا، في الإفراج عن زكزاكي.