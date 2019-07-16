سفينة تركية تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا تصل إلى غانا‎

وصلت السفينة التركية (Paksoy-1) التي تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، إلى غانا، وعلى متنها 8 من أفراد الطاقم.

وقالت سفيرة تركيا في العاصمة الغانية أكرا، أوزلم اركون أولودره اليوم الثلاثاء، إن السفينة التركية التي تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، وصلت إلى ميناء تيما في أكرا.

وأضافت أن السفينة رست في ميناء تيما وعلى متنها 8 من أصل 18 من أفراد طاقمها، وأن الحالة الصحية لأفراد الطاقم جيدة.

وتابعت القول: ”تعرضت سفينة الشحن التي ترفع العلم التركي (Paksoy-1)، لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، مساء يوم 13 يوليو/ تموز الجاري، عندما كانت في طريقها من الكاميرون إلى ساحل العاج (كوت ديفوار)، وجرى اختطاف 10 من أفراد الطاقم“.

وأضافت: ”السفينة رست في ميناء تيما في العاصمة الغانية بعد ظهر يوم 15 يوليو/ تموز الجاري، وعلى متنها 8 من أفراد الطاقم، جميعهم بصحة جيدة“.

وأشارت أنها وموظفي السفارة التقَوا بأفراد الطاقم في ميناء تيما، وأن مسؤولين في السفارة مازالوا في الميناء لتقديم المساعدة اللازمة لأفراد الطاقم.

وأعلنت الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، أنها تراقب عن كثب ملف اختطاف 10 بحارة أتراك من أصل 18، كانوا على متن سفينة تركية قبالة سواحل نيجيريا.

وأشارت الخارجية في بيان إلى أن بعض البحارة الأتراك تعرضوا للاختطاف في الهجوم، وأن السفينة جرى نقلها إلى مرفأ تيما في جمهورية غانا عقب مغادرة القراصنة لها.

وتابع البيان: ”أجرينا الاتصالات الضرورية مع السلطات في نيجيريا وغانا لضمان إطلاق سراح مواطنينا المختطفين، ووزارتنا ومؤسساتنا المعنية تتابع الملف عن كثب“.

ويعتقد أن القراصنة اختطفوا البحارة الـ10 من أجل الحصول على فدية.