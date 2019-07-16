ترامب: الوضع الخاص في تركيا معقَّد للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الخاص بتركيا معقَّد للغاية، مشيرًا إلى أنه يتحدث مع المسؤولين في أنقرة.

وجاءت التصريحات التي أدلى بها ترامب للصحفيين خلال اجتماع للوزراء في البيت الأبيض بعدما اشترت تركيا منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه من المتوقع نشر منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 بالكامل بحلول أبريل/ نيسان 2020.

وكانت تركيا قد تسلَّمت أجزاءً من المنظومة خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأثارت الصفقة توترًا بين تركيا وشركائها في حلف شمال الأطلسي، خاصة الولايات المتحدة التي حذَّرت أنقرة من أن الخطوة ستؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.