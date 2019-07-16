أمريكا: شراء تركيا منظومة دفاعية روسية قرار ”مخيّب للآمال“

وصف مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع، مارك إسبر، قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 بأنه ”مخيّب للآمال“.

وتكسر هذه التصريحات أيامًا من الصمت من جانب الإدارة الأمريكية بشأن الإجراء الذي اتخذته تركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي.

وقال إسبر وزير الجيش، في شهادة، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ:“لقد كانوا حليفًا قويًا للغاية منذ فترة طويلة في حلف الأطلسي، لكن قرارهم بخصوص إس-400 قرار خاطئ ومخيّب للآمال“.

وعاد إسبر إلى منصب وزير الجيش بعد تنحيه عن منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، بينما يناقش مجلس الشيوخ ترشيحه.

وأكد مجددًا أنه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الطائرة إف-35، المقاتلة المتطورة القادرة على التخفي عن الرادار، ومنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي في آن وحد.

وقال إسبر:“السياسة التي أبلغت بها نظيري، إن تم التصديق على تعييني، وزير الدفاع (التركي)، هي أنه يمكنكم امتلاك منظومة إس-400 أو إف-35، ولا يمكنكم امتلاك المنظومتين“.

وأضاف:“حيازة منظومة إس-400 تقوّض بشكل أساس قدرات إف-35 وقدرتنا على الاحتفاظ بالتفوق الجوي فيما بعد“.