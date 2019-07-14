روحاني: إيران تعيش ظروفًا صعبة

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، بأن بلاده تعيش ظروفًا صعبة جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، زاعمًا أن ”الشعب الإيراني سيتخطى هذه الظروف بالتلاحم والوحدة“.

وقال روحاني في خطاب له خلال زيارته محافظة خراسان الواقعة شمال شرق إيران ”إن الولايات المتحدة فشلت في كل محاولاتها الرامية للمساس بطهران“، مشددًا على أن الانتصار النهائي هو حليف الشعب الإيراني في المواجهة مع أمريكا.

وأضاف روحاني ”من الخطأ أن الاعتقاد بأن الشعب الإيراني سوف يرضخ للضغوط والعقوبات، هذا تصور خاطئ وغير صحيح“، مبينًا ”نحن نواجه ونعيش أوضاعًا صعبة للغاية، لكننا لن نستسلم“.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن واحدة من أهم المشكلات التي تواجهها بلاده هي ارتفاع معدلات البطالة، مطالبًا بضرورة تظافر الجهود للحد من تلك المشكلة.