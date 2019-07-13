ظريف يتوجه إلى نيويورك بعد إرجاء أمريكا فرض عقوبات عليه

توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إلى نيويورك، وذلك بعدما قررت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، إرجاء فرض عقوبات عليه، لإبقاء الباب مفتوحًا أمام الدبلوماسية.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله: ”إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف توجه إلى نيويورك؛ بهدف المشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي- الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين في الأمم المتحدة“.

وأضاف موسوي: ”من المقرر أن يزور ظريف فنزويلا بعد ختام زيارته إلى نيويورك؛ بهدف المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز ولقاء كبار المسؤولين في هذا البلد“.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لقاءات ثنائية مع المسؤولين في فنزويلا، فيما سيزور ظريف كلًا من نيكاراغوا وبوليفيا في أمريكا الجنوبية، بهدف إجراء لقاءات ثنائية مع المسؤولين هناك.

وقال مسؤولان بوزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن واشنطن أرجأت فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك بناء على اقتراح وزير الخارجية مايك بومبيو.

ونقلت شبكة ”سي إن إن“ عن أحد المسؤولين قوله: إن ”الاقتراح جاء لإبقاء الباب مفتوحًا أمام الدبلوماسية، وارتباطًا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته التفاوض مع إيران“.